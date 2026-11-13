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Ћопић дефинитивно напустио СДС: Уз Стевандића на предсједничком колегијуму УС

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АТВ редакција
13.11.2026 14:15

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Владимир Ћопић и Ненад Стевандић
Фото: Уступљена фотографија

Владимир Ћопић, који је освојио мандат на листи СДС-а, дефинитивно је напустио ову странку и појачао Уједињену Српску.

Томе свједоче и фотографије са сједнице предсједничког колегијума УС одржане данас.

Како се може видјети, Ћопић сједи одмах поред предсједника странке Ненада Стевандића.

Његовим одласком СДС је остао на девет мандата у новом сазиву Народне скупштине.

Предсједнички колегијум УС

Иначе, на сједници предсједничког колегијума Уједињене Српске анализиран је изборни резултат Уједињене Српске, а усвојене су конкретне одлуке у циљу даљег јачања и раста странке.

Изражено је задовољство радом на терену, као и изборним резултатом који је Уједињена Српска остварила на општим изборима одржаним 4. октобра и бројем освојених мандата у Народној скупштини Републике Српске односно Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Формирана је комисија за реорганизацију одбора Уједињене Српске након избора, чији је задатак да изврши процјену рада одбора и кандидата на изборним листама у циљу припреме будућег д‌јеловања општинских и регионалних одбора УС.

Такође, чланови предсједничког колегијума упознати су са формирањем Клуба посланика Уједињене Српске у Народној скупштини Републике Српске.

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Тагови :

Владимир Ћопић

Ненад Стевандић

Уједињена Српска

СДС

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