Ћопић дефинитивно напустио СДС: Уз Стевандића на предсједничком колегијуму УС

Аутор:АТВ редакција
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Владимир Ћопић, који је освојио мандат на листи СДС-а, дефинитивно је напустио ову странку и појачао Уједињену Српску.
Томе свједоче и фотографије са сједнице предсједничког колегијума УС одржане данас.
Како се може видјети, Ћопић сједи одмах поред предсједника странке Ненада Стевандића.
Његовим одласком СДС је остао на девет мандата у новом сазиву Народне скупштине.
Иначе, на сједници предсједничког колегијума Уједињене Српске анализиран је изборни резултат Уједињене Српске, а усвојене су конкретне одлуке у циљу даљег јачања и раста странке.
Изражено је задовољство радом на терену, као и изборним резултатом који је Уједињена Српска остварила на општим изборима одржаним 4. октобра и бројем освојених мандата у Народној скупштини Републике Српске односно Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Формирана је комисија за реорганизацију одбора Уједињене Српске након избора, чији је задатак да изврши процјену рада одбора и кандидата на изборним листама у циљу припреме будућег дјеловања општинских и регионалних одбора УС.
Такође, чланови предсједничког колегијума упознати су са формирањем Клуба посланика Уједињене Српске у Народној скупштини Републике Српске.
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