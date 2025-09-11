Logo
Цвијановић: Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ

11.09.2025

15:17

Цвијановић: Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да одлука словеначке Владе (о увођењу санкција предсједнику Републике Српске Милораду Додику) не доприноси превазилажењу криза проузрокованих дугогодишњим неодговорним страним интервенционизмом у БиХ, који је кулминирао унилатералним и диктаторским дјеловањем Кристијана Шмита.

"Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ", објавила је Цвијановић на "Иксу".

Влада Словеније данас је потврдила одлуку о увођењу санкција предсједнику Републике Српске и лидеру СНСД-а Милораду Додику.

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Sankcije

Словенија

