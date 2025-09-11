Цвијановић: Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ

11.09.2025
15:17
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да одлука словеначке Владе (о увођењу санкција предсједнику Републике Српске Милораду Додику) не доприноси превазилажењу криза проузрокованих дугогодишњим неодговорним страним интервенционизмом у БиХ, који је кулминирао унилатералним и диктаторским дјеловањем Кристијана Шмита.
"Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ", објавила је Цвијановић на "Иксу".
Влада Словеније данас је потврдила одлуку о увођењу санкција предсједнику Републике Српске и лидеру СНСД-а Милораду Додику.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму