Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас да се БиХ полако одмиче од насилно наметаног грађанског концепта, те да се враћа суштини, а то је заштита, активно учешће, једнакост и равноправност конститутивних народа.
Цвијановићева је након састанка лидера Брдо-Бриони процеса истакла да подржава сваку регионалну иницијативу, те да је иницијатива "Брдо-Бриони" добра регионална иницијатива која пружа прилику шефовима држава да разговарају.
"Увијек се поставља питање колико се то манифестује када је у питању ефекат који треба да има, а то је сарадња наших влада и сарадњу са Европском унијом /ЕУ/ на основу бољег разумијевања који бисмо требали имати у оквиру уније", рекла је Цвијановићева новинарима.
Она је истакла да се регион тренутно суочава са проблемом боравка превозника у ЕУ, наводећи да ово изазива велике трошкове за привреду.
"Замолила сам их да и они са своје стране подстакну причу о томе, али сам исто тако и рекла да, с обзиром на то да смо упознати да постоји иницијатива од земље домаћина Сјеверне Македоније, да желимо да се сврстамо уз ту иницијативу и да заједно наступамо као регија да би се олакшало у једној тако важној области каква је привреда", нагласила је српски члан Предсједништва.
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Према њеним ријечима, БиХ је далеко од ЕУ, наводећи да чак и они који отварају и затварају поглавља имају оптерећења разне врсте.
"Сигурна сам да је и сама ЕУ суочена са озбиљним проблемима и економске и енергетске природе и свега онога што доноси. Знамо за њихова ограничења и знамо да из тог разлога вјероватно ни они не могу у пуном капацитету да искораче према ономе што су потребе земаља регије",навела је она.
Она је рекла да је незадовољном чини то што се на сваком кораку манифестује нешто што може да представља билатералну препреку за кретање ка ЕУ од појединих земаља.
"Имали смо прилику да раније гледамо како је то било између Хрватске и Словеније. Данас је колега из Црне Горе делегирао свој проблем који се односи на Црну Гору и Хрватску. Имамо и проблем који се рјешава овдје у оквиру Сјеверне Македоније, а опет у контексту сусједа, и нешто што покушавају произвести као добар ефекат заједно са Европском унијом". закључила је Цвијановићева.
(Срна)
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