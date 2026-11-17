Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић предсједнику Републике Српске Сави Минићу још једном је пожељела много среће и успјеха у обављању ове одговорне дужности.
"У оквиру нашег великог и сложног политичког тима, настављамо заједно да радимо у интересу Републике Српске и свих њених грађана", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Цвијановићева је данас у Бањалуци присуствовала свечаном пријему поводом предсједничке инаугурације Саве Минића.
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