Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да ће Игор Додик као будући премијер унијети нову енергију, идеје и динамику у њен рад.
Цвијановићева је истакла да ће Република Српска, као и до сада, прва у БиХ окончати процес формирања власти, а да је именовањем Игора Додика за мандатара за састав нове Владе данас направљен важан корак у том правцу.
"Увјерена сам да ће Влада бити именована у најкраћем року, а да ће Игор, као будући премијер и најмлађи мандатар у историји Републике Српске, унијети нову енергију, идеје и динамику у њен рад", навела је Цвијановићева.
Док други још траже рјешења, Цвијановићева је рекла да их Република Српска доноси.
"Настављамо са одговорним и тимским радом на остваривању својих приоритета, а то су стабилност, развој и бољи живот наших грађана. Живјела Република Српска", написала је Цвијановићева на Иксу.
Као и до сада, Република Српска ће прва у БиХ окончати процес формирања власти.
Именовањем Игора Додика за мандатара за састав нове Владе данас је направљен важан корак у том правцу.
Увјерена сам да ће Влада бити именована у најкраћем року, а да ће Игор, као будући премијер и најмлађи мандатар у историји Републике Српске, унијети нову енергију, идеје и динамику у њен рад.
Док други још траже рјешења, Република Српска их доноси.
Настављамо са одговорним и тимским радом на остваривању својих приоритета, а то су стабилност, развој и бољи живот наших грађана.
Живјела Република Српска!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 22, 2026
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