Цвијановић: Јединство је наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима

Извор:
СРНА
15.09.2025
09:24
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је српском народу Дан српског јединства, слободе и националне заставе, истичући да јединство није само историјска тековина, већ и наш ослонац у тешким временима и снага у изазовима.
"Данас, када заједно за Србијом обиљежавамо Дан српског јединства, слободе и националне заставе, са поносом потврђујемо вјековни завјет – да смо најснажнији када смо заједно.
Српско јединство није само историјска тековина, већ и наш ослонац у тешким временима, снага у изазовима, а национална застава, као симбол трајности, постојаности и нашег идентитета, подсјећа нас да припадамо истом народу, истим коријенима и истој традицији, ма где живјели", нагласила је Цвијановић.
Она је изразила увјерење да ће "идеали јединства наставити да нас окупљају и оснажују, чинећи нас достојним насљедницима богате историје, наших предака и потомака и сигурним чуварима слободе и будућности".
"Срећан Дан српског јединства, слободе и националне заставе!", поручила је српски члан Предсједништва БиХ.
