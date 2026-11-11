Цвијановић на Самиту "Израел Хајом" у Њујорку: Важан допринос јачању пријатељства српског и јеврејског народа

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, присуствовала је данас у Њујорку Самиту "Израел Хајом", на којем се разговарало о актуелним политичким и безбједносним питањима на Блиском истоку и у свијету, положају Израела, као и изазовима у борби против антисемитизма.
"Вјерујем да овакви сусрети и разговори представљају важан допринос даљем јачању традиционалног пријатељства српског и јеврејског народа", навела је Цвијановић на друштвеним мрежама.
У Њујорку сам данас присуствовала Самиту „Израел Хајом“, на којем се разговарало о актуелним политичким и безбједносним питањима на Блиском истоку и у свијету, положају Израела, као и изазовима у борби против антисемитизма.
Вјерујем да овакви сусрети и разговори представљају важан допринос даљем јачању традиционалног пријатељства српског и јеврејског народа.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 11, 2026
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