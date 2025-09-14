Logo

Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

Извор:

АТВ

14.09.2025

14:40

Коментари:

0
Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета
Фото: СРНА

Патриоте су угрожене широм свијета. Док једне политички елиминишу кроз злоупотребу правосуђа, друге елиминишу оружјем, насилно и брутално, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

''Не смијемо дозволити да угуше слободну ријеч или вољу народа изражену на слободним и поштеним изборима'', навела је Цвијановићева на Икс-у уз објаву видеа посвећеном убијеном Чарлсу Кирку.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико је богат био убијени Чарли Кирк

Свијет

Колико је богат био убијени Чарли Кирк

5 ч

0
Kaš Patel, direktor FBI

Свијет

Директор ФБИ иде на саслушање због Чарлија Кирка

6 ч

0
Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка

Свијет

Бијела кућа тражи 58 милиона за јачање безбједности послије убиства Кирка

8 ч

0
Ово је трансродни партнер осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Свијет

Ово је трансродни партнер осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner