Цвијановић: ''Путовање ка праведности је управо отпочело''

АТВ

10.09.2025

17:51

0
Цвијановић: ''Путовање ка праведности је управо отпочело''
Фото: СРНА

Члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић огласила се на Икс-у.

''Дуго очекивано путовање ка праведности је управо отпочело. Пред нама је много важних дешавања. Одличан повод да се почнем оглашавати на X, написала је члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

Жељка Цвијановић

