Цвијановић: ''Путовање ка праведности је управо отпочело''

Извор:
АТВ
10.09.2025
17:51
Коментари:0
Члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић огласила се на Икс-у.
''Дуго очекивано путовање ка праведности је управо отпочело. Пред нама је много важних дешавања. Одличан повод да се почнем оглашавати на X, написала је члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
Дуго очекивано путовање ка праведности је управо отпочело. Пред нама је много важних дешавања. Одличан повод да се почнем оглашавати на X.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 10, 2025
The long-awaited journey toward fairness has just begun. Many important developments lie ahead. A great reason for me to start posting on X.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму