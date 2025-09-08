Logo
Large banner

Цвијановић разговарала са Ханегбијем: Пријатељство Српске и Израела веома снажно

08.09.2025

14:53

Коментари:

4
Цвијановић разговарала са Ханегбијем: Пријатељство Српске и Израела веома снажно
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је телефоном са савјетником за националну безбједност и директором Савјета за националну безбједност Државе Израел Цахијем Ханегбијем.

Овом приликом, српски члан Предсједништва упутила је изразе саучешћа због страдалих у данашњем терористичком нападу у Јерусалиму.

Током разговора, Цвијановић је истакла да је пријатељство Републике Српске и Државе Израел искрено и снажно и да ће тако остати и убудуће.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Политика ПДП - на папиру развој, у пракси пуна торба кеша

Саговорници су изразили спремност да наставе комуникацију и узајамне посјете, те заједнички раде на даљем унапређењу односа Израела и Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Израел

Република Српска

Коментари (4)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner