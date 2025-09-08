Цвијановић разговарала са Ханегбијем: Пријатељство Српске и Израела веома снажно

08.09.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је телефоном са савјетником за националну безбједност и директором Савјета за националну безбједност Државе Израел Цахијем Ханегбијем.
Овом приликом, српски члан Предсједништва упутила је изразе саучешћа због страдалих у данашњем терористичком нападу у Јерусалиму.
Током разговора, Цвијановић је истакла да је пријатељство Републике Српске и Државе Израел искрено и снажно и да ће тако остати и убудуће.
Саговорници су изразили спремност да наставе комуникацију и узајамне посјете, те заједнички раде на даљем унапређењу односа Израела и Републике Српске.
