Аутор:АТВ редакција
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Српски члан и предсједавајућа Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Самит лидера процеса Брдо-Бриони добра прилика за потврду опредијељености ка јачању сарадње у региону.
"Самит лидера процеса Брдо-Бриони увијек је добра прилика за размјену ставова о актуелним регионалним питањима, европском путу земаља западног Балкана, али и за потврду опредијељености ка јачању сарадње у региону", навела је Цвијановићева на "Иксу".
Самит лидера процеса Брдо - Бриони увијек је добра прилика за размјену ставова о актуелним регионалним питањима, европском путу земаља Западног Балкана, али и за потврду опредијељености ка јачању сарадње у региону. https://t.co/pZ1AB42LgT— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 27, 2026
Цвијановићева, као и чланови Предсједништва БиХ Даријана Филиповић и Денис Бећировић, учествују у Охриду на састанку лидера процеса Брдо-Бриони, који је прва званична регионална посјета новог сазива Предсједништва.
Састанку присуствују домаћин предсједник Сјеверне Македоније Гордана Сиљановска Давкова, као и суорганизатори предсједници Словеније и Хрватске Наташа Пирц Мусар и Зоран Милановић.
Осим њих присутни су и вршилац дужности предсједника Србије Александар Чупић, те предсједници Црне Горе и Албаније Јаков Милатовић и Бајрам Бегај.
Процес Брдо-Бриони је регионална иницијатива коју су 2013. године покренуле Словенија и Хрватска, с циљем убрзања европских интеграција земаља западног Балкана, те јачања регионалне сарадње и стабилности.
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