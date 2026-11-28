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Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је након завршених консултација са кандидатом за предсједника Владе Републике Српске Игором Додиком да је ова политичка партија задовољна представљеном политиком мандатара за састав нове владе.
"Изражавам задовољство чињеницом да се овдје показује једна нова енергија, те да желимо да уђемо у неко ново вријеме", истакла је Цвијановић.
Додаје да сматра да су институције Републике Српске спремни за такво нешто.
"СНСД као најјача и водећа партија опредијељена је за политике ка развоју Републике, унапређења материјалног статуса свих наших категорија у друштву. Посебно смо задовољни појединачним политикама које су нам данас објашњене од стране будућег премијера, сада мандатара, као и начина на који се подразумијева вођење будуће владе", додаје она.
Истиче да ово јесте влада континуитета, али влада са једном сасвим другом динамиком.
"Треба да разумијемо потребе будућности, потребе младе популације коју треба да задржимо у Републици Српској. И оно што је потребно за стабилан живот. Влада је усмјерена да одржи финансијску стабилност и да се посвети развоју. А ми као СНСД радимо на том плану већ дуги низ година", додаје она.
Подсјећамо, Додик је данас завршио консултације о саставу нове владе састанком са делегацијом Савеза независних социјалдемократа, коју је предводио лидер партије Милорад Додик.
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