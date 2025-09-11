Цвијановићева послала јасну поруку након паљења Вукановићевог аута

Аутор:Стеван Лулић
11.09.2025
15:37
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оштро је осудила паљење аутомобила народног посланика Небојше Вукановића.
Јасно је поручила да сваки грађанин Српске, ко год он био, мора да буде заштићен.
"Сваки грађанин Републике Српске, био он политички ангажован или не, као и његова имовина, морају бити заштићени", написала је Цвијановићева на мрежи Икс и додала:
"Паљење аутомобила народног посланика Небојше Вукановића неопходно је хитно и до краја расвијетлити, а починиоце адекватно казнити".
Подсјећамо, касно синоћ запаљен је аутомобил лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића испред његове породичне куће у Требињу.
Вукановић је рекао да је аутомобил плануо свега пет минута након што га је паркирао испред куће.
У марту ове године Вукановићу је запаљен још један аутомобил, а полиција још увијек ради на расвјетљавању случаја.
