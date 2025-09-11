Logo
Цвијановићева послала јасну поруку након паљења Вукановићевог аута

Аутор:

Стеван Лулић

11.09.2025

15:37

Коментари:

0
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића
Фото: RTRS

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оштро је осудила паљење аутомобила народног посланика Небојше Вукановића.

Јасно је поручила да сваки грађанин Српске, ко год он био, мора да буде заштићен.

Потоп у улици Царице Милице у Бањалуци

Бања Лука

Нова киша, стари проблеми у Бањалуци: Потопљена улица, подруми под водом

"Сваки грађанин Републике Српске, био он политички ангажован или не, као и његова имовина, морају бити заштићени", написала је Цвијановићева на мрежи Икс и додала:

"Паљење аутомобила народног посланика Небојше Вукановића неопходно је хитно и до краја расвијетлити, а починиоце адекватно казнити".

Подсјећамо, касно синоћ запаљен је аутомобил лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића испред његове породичне куће у Требињу.

6890d6c625edc cvijanovic

Република Српска

Цвијановић: Барем би земље у регији требало да покажу мудрији приступ

Вукановић је рекао да је аутомобил плануо свега пет минута након што га је паркирао испред куће.

У марту ове године Вукановићу је запаљен још један аутомобил, а полиција још увијек ради на расвјетљавању случаја.

Жељка Цвијановић

Небојша Вукановић

пожар

zapaljen automobil

Требиње

Коментари (0)
