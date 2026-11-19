Аутор:АТВ редакција
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Централни извор конфузије БиХ, што би заправо могло да значи ЦИК БиХ, направио је ситуацију и у Парламенту Српске. Данас је дјелимично пропао избор електора који ће, заједно с посланицима Народне скупштине, бирати делегате у Вијећу народа Републике Српске у хрватском, бошњачком и клубу осталих.
Изабрани су ад хок чланови клубова који ће бирати хрватске и бошњачке делегате у Вијећу народа, а сутра би требало да буду изабрани електори за клуб осталих.
Нешто послије десет сати ујутро изабрани су електори из реда хрватског народа, у 12 сати требало је да се бирају из реда осталих. Седам минута до 12 стигла је порука са службене електронске адресе ЦИК-а БиХ.
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