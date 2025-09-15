Logo
Дан српског јединства, слободе и националне заставе - одржана централна манифестација у Гаџином Хану

РТС

15.09.2025

13:02

gadzin han dan srpskog jedinstva
Фото: СРНА

У Србији и у Републици Српској, данас се обиљежава Дан српског јединства, слободе и националне заставе у знак сјећања на 15. септембар 1918. године, када је српска војска пробила Солунски фронт, што је довело до распада савеза Централних сила и окончања Првог свјетског рата.

У Гаџином Хану одржана је централна манифестација.

"Пробој Солунског фронта ослободио је не само Србију, већ и Србе са простора БиХ, али и друге народе који су касније тражили уједињење са Србијом. Тај дан означава почетак слома Централних сила и најавио је побједу савезника. Био је то дан славе српске војске“, рекао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

Данас, Дан српског јединства, каже Егић, свједочи о једној од величанствених побједа у новијој историји.

UKC-25092025

Република Српска

Познато здравствено стање Зорана Тегелтије

"За нас није постојала дилема - тај датум је написала историја. Данас оживљавамо сјећање на хероје који су дали допринос слободи, независности и јединству. Овај празник је тачка идентитета који заједнички славе Република Српска и Србија - празник јединства и значаја слободе. Треба да се види и чује: заборава нема и не сме бити", додао је Егић.

Навео је да су Срби одувијек били на правој страни историје, а данас празнујемо освешћени снагом саборности, нарочито у овом спољнополитичком часу који траје.

dvorana-borik-150925

Бања Лука

Радници СЦ Борик најавили штрајк

"Ми, на нашем српском сабору, знамо шта имамо, какву смо величанствену историју исписали и какво насљеђе остављамо нашем потомству. Када су Владе Републике Српске и Србије усвојиле Декларацију, речено је да је циљ оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској. Дан српског јединства је празник који нас подсјећа да смо један народ, и да је наша снага у заједништву. Јачамо култ наше заставе - а наша тробојка шаље јасну симболику. Јединство за нас није само ријеч већ наш завјет. Живело српско јединство и срећан нам празник", поручио је министар Егић.

Република Српска

