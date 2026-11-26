У Бањалуци је за данас заказана 37. сједница Владе Републике Српске са почетком у 8.00 часова. Према предложеном дневном реду, министри ће разматрати укупно 44 тачке.
На дневном реду су сљедеће тачке:
- Усвајање Записника са 36. сједнице Владе Републике Српске одржане 19. новембра 2026. године
- Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о Радио-телевизији Републике Српске - по хитном поступку
- Разматрање Приједлога закона о измјени и допуни Закона о извршном поступку - по хитном поступку
- Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама
- Разматрање Информације о захтјеву Града Бања Лука за издавање сагласности за постављање надстрешнице на аутобуском стајалишту „Скупштина“, у Бањој Луци, са Приједлогом закључка
- Разматрање Информације о реализацији пројекта „Љетна школа спорта Републике Српске 2026“, са Приједлогом закључка
- Разматрање Информације о коригованим финансијским плановима представништава Републике Српске у иностранству за 2026. годину са Приједлогом закључка
- Разматрање Информације о Споразуму о делегирању овлашћења за спровођење спроведене одлуке Комисије Ц(2026) 8171 од 11. новембра 2026. године о додјели финансијског доприноса из Фонда солидарности Европске уније за финансирање хитних мјера и мјера опоравка након поплава које су погодиле Босну и Херцеговину у октобру 2024. године, са Приједлогом закључка
- Разматрање Информације о Пројекту „Развој регенеративног туризма заснованог на природним вриједностима“ који имплементира Италијанска агенција за развој, са Приједлогом закључка
- Разматрање Информације о обезбјеђењу средстава за реализацију пројекта „Адаптација пословних просторија и набавка опреме за потребе функционисања Канцеларије за међународну сарадњу
- Разматрање Агрегираног извјештаја о стању у посебно надзираним јавним предузећима у 2025. години, са Приједлогом закључка
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ а.д. Гацко
- Разматрање Плана интервентних набавки производа, робе и средстава за 2027. годину
Култура
Преминуо Енди Тејлор
- Разматрање Приједлога одлуке о висини и начину исплате накнаде за здравствени додатак за 2027. годину
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за продају оружја
- Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању простора за експлоатацију утврђених резерви минералне сировине које се налазе ван простора на коме је концесија додијељена, а које чине неодвојиву цјелину са минералном сировином која је предмет уговора
- Разматрање Приједлога одлуке о усмјеравању средстава за набавку реагенаса и потрошног материјала за гасне анализаторе
- Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног водног добра површине 3.221 m², на подручју општине Србац
- Разматрање Приједлога одлуке о преносу права својине на непокретности површине 4.289 m² на подручју Града Бијељина са Републике Српске на ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка
- Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса улице као јавног добра у општој употреби укупне површине 60 m², на подручју општине Шековићи
- Разматрање Приједлога одлуке о преносу права власништва на информатичкој и рачунарској опреми са Министарства енергетике и рударства на Удружење грађана „Основна ћелија“ из Бање Луке
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком педагошком заводу
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Архиву Републике Српске
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком секретаријату за вјере
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за период 1.1–30.11.2026. године, у укупном износу од 109.166,66 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству просвјете и културе, за период 1.1–30.11.2026. године, у укупном износу од 336.878,38 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта, за период 1.1–30.11.2026. године, у укупном износу од 305.000,00 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите за период 1.1–30.11.2026. године, у износу од 357.250,00 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, за период 1.1–30.11.2026. године, у износу од 1.907.826,14 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, за период 1.1–30.11.2026. године, у износу од 5.833.333,33 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период 1.1–30.11.2026. године, у износу од 1.164.659,11 КМ
- Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности, у сврху изградње спортско-рекреативног комплекса „Аква парк“ у насељу Шековићи (Центар)
- Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава, број: 04/1-012-2-493/26 од 16. фебруара 2026. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 14/26)
- Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допуни Одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије
- Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава број 04/1-012-2-4752/26 од 12.11.2026. године („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/26)
- Разматрање Приједлога рјешења о именовању међуинституционалног координационог тијела за праћење и убрзање активности на пројекту изградње магистралног гасовода Шепак–Нови Град
- Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава у оквиру ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац за период 1.1–30.11.2026. године, у износу од 15.900,00 КМ
- Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале
- Разматрање Приједлога закључка у вези са захтјевом за давање сагласности за пријем радника у МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектрана на Дрини“ а.д. Вишеград
- Разматрање материјала које Влада Републике Српске разматра у функцији Скупштине акционара
- Кадровска питања
- Разматрање Информације о потреби обезбјеђивања средстава Академији Светог Саве у Чикагу – при Српској православној цркви (Епархија новограчаничко-средњезападноамеричка), са Приједлогом закључка
- Текућа питања
Након завршетка сједнице биће издато саопштење за јавност.
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