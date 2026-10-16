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Данас комеморација и сахрана доктора Талића

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16.10.2026 07:16

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Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Facebook

Доктор Горан Талић, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" биће сахрањен данас у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Комеморација ће бити одржана у 10.00 часова у Банском двору.

Подсјетимо, професор доктор Горан Талић изненада је преминуо у 67. години.

Талић је био специјалиста ортопедије са трауматологијом и дугогодишњи директор Завода за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" у Бањалуци.

Дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци 1985. године, а специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. године на Институту за ортопедију "Бањица" у Београду. Звање примаријуса стекао је 2004. године.

Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гдје је радио до 1986. године. Од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у "Руди Чајавец" у Бањалуци.

У Заводу "Др Мирослав Зотовић" запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.

Горан Талић

Република Српска

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Медицинском факултету веучилишта у Мостару, чиме је стекао звање доктора наука из области биомедицине и здравства, у пољу клиничких медицинских наука, грана ортопедија.

Био је аутор и коаутор бројних стручних и научних радова из области конзервативног лијечења сколиозе и других области ортопедије.

Током професионалне каријере добио је више награда и признања за рад у области здравства, организацију здравствене заштите и друштвени ангажман.

Поводом Дана града Бањалуке 2018. године додијељена му је награда "Кључ града" са повељом "Почасни грађанин града Бањалуке".

Био је и добитник награде Коморе доктора медицине Републике Српске за организацију здравствене заштите.

Град Бањалука додијелио му је 2011. године плакету за најуспјешнијег менаџера у области здравства.

Свети архијерејски синод Српске православне цркве одликовао га је 2009. године Орденом Светог Саве.

Исте године добио је и Плакету општине Лакташи за изузетно хумана дјела и допринос развоју здравствене заштите.

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Тагови :

Горан Талић

сахрана

комеморација

Бањалука

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