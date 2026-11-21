Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Дејтонски мировни споразум донио је мир у БиХ. Потписан прије тридесет једну годину, данас се у Српској памти као симбол мира, стабилности и уставног поретка. Добро се тог дана сјећају и Бањалучани.
"Сви смо били сретни што је престао рат","Имамо неку самосталност, а борићемо се да имамо потпуну самосталност","Тако га треба прихватити, како је потписано да се прихвати и никако попустити ни минуте", "Мислим да је доласком мира у БиХ – да тај дан требали би сви да обиљежавамо", рекли су Бањалучани.
У Федерацији се данашњи дан не обиљежава, а данас се ни они које смо из тог ентитета контактирали не јављају на телефон. Славе зато 25. новембар као дан ЗАВНОБИХ-а, а са тим датумом немају ништа, поручује Радан Остојић, јер народ антифашистичког покрета чинили су Срби.
"Умјесто да будемо 10 корака напријед, ми смо отприлике 100 корака назад. Дерогација Дејтона кроз оне инструменте који су створени или самим Дејтонским споразумом, а углавном и послије њега кроз институцију високог представника, ОХР-а, Суд БиХ, прије тога Хашки трибунал", казао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Дејтонски мировни споразум представља и основу на којој почивају институције и односи у БиХ.
"Данас, на 31. годишњицу парафирања Дејтонског мировног споразума, славимо мир и присјећамо се договора на којем тај мир почива. На овај дан са пијететом се сјећамо оних који су своје животе уградили у темеље Српске", навео је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Дејтонски споразум зауставио је рат у БиХ. Од тог момента, поручује министар унутрашњих послова – постао је ћорсокак, јер они који су га потписали, нису жељели да он функционише.
"Једино смо ми који чувамо Дејтонски споразум и Устав БиХ и Републике Српске и боримо се за све то. Друга страна Дејтонски споразум доживљава као – мислим на бошњачку страну, бошњачку политичку елиту, и то буквално од '95. до данас – доживљава као прелазну фазу, којом треба да се оствари централизована, унитаризована БиХ", казао је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Управо они који су Дејтон потписали, а и они који су били гарант опстанка – су га рушили, поручио је предсједник Републике Српске.
"Овај уговор је урушен, он је дерогиран, он не постоји, он је до те мјере ништаван да још само ми у Републици Српској се боримо за њега зато што уистину желимо да на овим просторима живимо равноправно са остала друга два народа. Ми то показујемо у Републици Српској", истакао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
Дејтонски мировни споразум темељ је уставног уређења БиХ. Данас је, чини се, много лакше позивати се на њега него досљедно поштовати оно што је њиме договорено. Тридесет једну годину касније, поруке из Републике Српске остају јасне – нема стабилне БиХ без поштовања изворног договора, уставних надлежности и права загарантованих Дејтоном.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
8 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
9 ч2
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму