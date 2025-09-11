Logo
Ђокић: Један од главних циљева - престанак рада ОХР-а

Извор:

СРНА

11.09.2025

15:14

Ђокић: Један од главних циљева - престанак рада ОХР-а
Фото: АТВ

Један од главних циљева у Републици Српској у наредном периоду требало би да буде престанак рада ОХР-а, рекао је предсједник Социјалистичке партије (СП) Петар Ђокић.

Ђокић је напоменуо да је Кристијан Шмит, као нелегитимни високи представник, задао је најболније политичке ударе БиХ и тиме у великој мјери спријечио њен демократски живот и развој.

Он је оцијенио да Шмит тако створио обавезе Републици Српској да мора брине о себи и тражи најбољи начин како да настави да се даље развија и очува социјалну стабилност, увјерен да ће нова Влада у том погледу имати добре резултате.

Изразио је жаљење што се бошњачка страна у БиХ није опредијелила за дијалог са Републиком Српском и да са легалним српским политичким представницима траже рјешења, већ су ослонац тражили у ОХР-у и појединим амбасадама у БиХ.

На конференцији за новинаре након посебне сједнице Владе Републике Српске, која може да се погледа на Срнином Јутјуб каналу, Ђокић је рекао да СП подржава активности на заштити уставно-правног система Републике Српске, који је врло често предмет напада.

Петар Ђокић

ОХР

