Ђокић: Слиједи анализа потрошње струје за домаћинства

Аутор:АТВ редакција
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Електропривреда Републике Српске извршиће у наредном периоду анализу потрошње електричне енергије за домаћинства у Српској, најавио је данас министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Ђокић је указао да је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић раније рекао да би цијена електричне енергије за домаћинства могла бити моделирана ако се пређе одређена потрошња због гријања на струју.
Он је изразио увјерење да до повећања цијене електричне енергије за привреду и становништво у Републици Српској неће доћи до марта идуће године, те поновио да је и сада најнижа цијена струје у региону.
"Ако би Република Српска имала исту цијену електричне енергије као Федерација БиХ, приходи Електропривреде били би већи за 120 милиона КМ", рекао је Ђокић.
Он је навео да би приходи Електропривреде Републике Српске били већи за 250 милиона КМ, ако би цијена електричне енергије била иста као у Србији, а већи за 500 милиона КМ у случају да цијена буде као у Хрватској.
Ђокић је истакао да су термоелектране у Републици Српској дошле у велику кризу јер имају високе трошкове производње, а реално ниску цијену електричне енергије, те да не могу више да опстану на бази те цијене.
"Интерес Републике Српске није да угасимо наше термоелектране, већ да оне постоје и раде", нагласио је Ђокић.
Он је рекао да ће Република Српска и даље да извози електричну енергију у ситуацији када има хидролошки повољну годину, али не и у периоду сушне године без дотока воде.
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"Када раде у оптималном режиму рада термоелектране и хидроелектране у Републици Српској могу да произведу око 35 одсто више електричне енергије него што је потребно за домаћинства и привреду", појаснио је Ђокић.
Он је рекао да руководство Српске ради на томе да се у потпуности консолидује рад двије термоелектране, изразивши наду да ће хидролошке прилике бити повољније.
Напоменуо је да је Електропривреда Републике Српске уз подршку Владе ушла у два велика енергетска пројекта - Хидроелектране "Дабар" инсталисане снаге 159 мегавата и три мање хидроелектране "Бистрица" инсталисане снаге 36 мегавата, који су у завршној фази изградње.
Ђокић је навео да би прва хидроелектрана "Бистрица" требало да буде завршена у првој половини идуће године, док би хидроелектрана "Дабар" 2028. године требало да буде на мрежи са укупно око 200 мегавата инсталисане снаге.
"То ће дугорочно имати велики значај за Електропривреду Републике Српске", закључио је Ђокић.
(СРНА)
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