Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Социјалистичке партије (СП) Петар Ђокић сматра да нова Влада Републике Српске треба да буде што прије формирана да би систем могао да функционише без ограничења.
С тим у вези, Ђокић очекује да већ сљедеће седмице у оквиру коалиције буду одржани разговори и када је ријеч о избору министара.
"Дали смо подршку предсједнику Републике Српске Сави Минићу који очекује да нова Влада постигне већи ниво ефикасности", рекао је Ђокић новинарима након консултација са Минићем о избору мандатара.
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Он је додао да је делегација СП-а, ДЕМОС-а и НДП-а истакла да будућа Влада треба додатну пажњу посветити области привреде, образовања, науке.
"Сматрам да је посебно важно за област енергетике обезбиједити додатну финансијску подршку за наставак и завршетак важних енергетских објеката који су у власништву `Електропривреде`, али и у осталим областима привреде", истакао је Ђокић.
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