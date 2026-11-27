Аутор:АТВ редакција
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Борис Шљивић из Станара, посланик Социјалистичке партије на чијем челу је Петар Ђокић, на прво мјесто листе за Вијеће народа Републике Српске ставио је Анија Балукчића (ХДЗ 1990), према изворима ТОК ТВ из ЦИК-а БиХ, рођеног брата потпредсједника Српске Игора Балукчића (ХДЗ 1990).
Ни друго мјесто није припало Шљивићевој страначкој колегиници Зденки Гојковић. Испред ње предложио је и Зорана Пауревића, одборника ХДЗ 1990 у Теслићу.
На локалним изборима 2024. године Ани Балукчић и Зоран Пауревић кандидовали су се за одборнике у Теслићу на листи ХДЗ-а 1990. Носилац те листе био је управо Игор Балукчић, тада потпредсједник градске Скупштине у Теслићу, а данас потпредсједник Републике Српске.
Игор Балукчић је као одборник ХДЗ-а 1990 био дио скупштинске већине која је у Теслићу подржавала градоначелника Миличевића из СДС-а. Када се у градској скупштини одлучивало о већини, Миличевић је, дакле, могао рачунати на подршку садашњег потпредсједника Српске, али и братске односе са Ђокићевим СП-ом.
Ђокић би могао коалиционом партнеру на нивоу Републике Српске (СНСД-у) објаснити разлоге коалиције са СДС-ом и шуровање са ХДЗ-ом 1990.
Блиске односе с Миличевићем имају и Ани Балукчић и сам Шљивић. Оно што се на приједлогу листе јасно види јесте Шљивићев избор: када је одлучивао којим редом ће предложити кандидате, двојици са теслићке листе ХДЗ-а 1990 дао је предност над сопственом страначком колегиницом.
Близак овој гарнитури је још један члан Ђокићевих Социјалиста: Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Стевановић је противно интересима републичког коалиционог партнера СНСД-а и њиховог кандидата Саве Минића пружио свесрдну подршку у гласовима управо Игору Балукчићу. Да ли је и то дио договора Миличевића и Стевановића, окупљених око Теслићке коалиције?
Стевановић се нашао у фокусу јавности у септембру 2026. године, када је Фонд конкурс за субвенције за енергетску ефикасност у бањалучкој регији затворио већ трећег дана. Грађани који су се обратили редакцији "ТОК" телевизије довели су у питање одлуку Фонда да обустави пријем пријава прије него што је утврђено колико је пристиглих захтјева било уредно.
Стевановић је затварање конкурса образложио великим интересовањем грађана и навео да је у прва два дана пристигло више од хиљаду пријава.
Нејасно је зашто је Зденка Гојковић била избор Ђокића, Стевановића и Шљивића када су у октобру тражили гласове грађана, а тек трећи избор када је листу састављао посланик њене партије и зашто је посланику Социјалистичке партије битније ухљебљење кадра ХДЗ-а 1990 од интереса сопствене партије?
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