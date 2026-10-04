До 11 часова у БиХ гласало 11,94 одсто бирача: Излазност мања у односу на прошле изборе

Аутор:Марија Милановић
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На општим изборима у БиХ до 11.00 часова гласало је 406.847 или 11,94 одсто бирача, саопштио је предсједник Централне изборне комисије БиХ, Јован Калаба.
„Данас се у БиХ одржавају општи избори, поједина бирачка мјеста нису отворена тачно у 7.00 сати. Према информацијама од општинских и градских изборних комисија мањи број бирачких мјеста није отворен јер је отворен па затворен због проблема са радом скенера гласачких листића, а који се рјешава замјеном скенера“, рекао је предсједник Централне изборне комисије БиХ, Јован Калаба.
До 11 часова у Босни и Херцеговини на гласање је изашло 406.847 бирача, односно 11, 94%, рекао је Калаба.
„Ради поређења у исто вријеме 2022. године на општим изборима гласало је 15% бирача", рекао је Калаба.
Међу онима који су гласали је 44,10% жена и 55,90% мушкараца, наводи Калаба те додаје и да је је до 11 часова гласало и 5.757 бирача, који су по први пут стекли право гласа са навршених 18 година.
Такође, Калаба наводи и да верификација бирача у просјеку траје 35 секудни од претраге до штампања потврде.
„У непрекидној смо комуникацији са изборном администрацијом на терену. Постоје проблеми са радом уређаја за идентификацију мањег броја бирача углавном са новоиздатим личним картама. Имали смо пријаву бирача да су кандидатске листе, које се дају бирачу већ биле означене од претходног гласача. Дали смо инструкцију да бирач мора добити кандидатске листе без икаквих обиљежја и да се било какве ознаке морају уклонити брисањем истих од стране бирачког одбора“, рекао је Калаба.
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