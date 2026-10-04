Logo

До 11 часова у БиХ гласало 11,94 одсто бирача: Излазност мања у односу на прошле изборе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 12:13

Коментари:

0
У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења
Фото: АTV

На општим изборима у БиХ до 11.00 часова гласало је 406.847 или 11,94 одсто бирача, саопштио је предсједник Централне изборне комисије БиХ, Јован Калаба.

„Данас се у БиХ одржавају општи избори, поједина бирачка мјеста нису отворена тачно у 7.00 сати. Према информацијама од општинских и градских изборних комисија мањи број бирачких мјеста није отворен јер је отворен па затворен због проблема са радом скенера гласачких листића, а који се рјешава замјеном скенера“, рекао је предсједник Централне изборне комисије БиХ, Јован Калаба.

До 11 часова у Босни и Херцеговини на гласање је изашло 406.847 бирача, односно 11, 94%, рекао је Калаба.

„Ради поређења у исто вријеме 2022. године на општим изборима гласало је 15% бирача", рекао је Калаба.

Међу онима који су гласали је 44,10% жена и 55,90% мушкараца, наводи Калаба те додаје и да је је до 11 часова гласало и 5.757 бирача, који су по први пут стекли право гласа са навршених 18 година.

Такође, Калаба наводи и да верификација бирача у просјеку траје 35 секудни од претраге до штампања потврде.

„У непрекидној смо комуникацији са изборном администрацијом на терену. Постоје проблеми са радом уређаја за идентификацију мањег броја бирача углавном са новоиздатим личним картама. Имали смо пријаву бирача да су кандидатске листе, које се дају бирачу већ биле означене од претходног гласача. Дали смо инструкцију да бирач мора добити кандидатске листе без икаквих обиљежја и да се било какве ознаке морају уклонити брисањем истих од стране бирачког одбора“, рекао је Калаба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Избори 2026

гласање

ЦИК БиХ

изборне технологије

Излазност на изборима

Коментари (0)

Прочитајте више

Скенери на изборима 2026.

Градови и општине

Након поправке скенера ради свих 26 бирачких мјеста у Угљевику

7 ч

0
Скенер, избори 2026

Бања Лука

Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

7 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Република Српска

У Лопарама „хаос“ због техничких проблема, у Теслићу кашњења на бирачким мјестима

8 ч

1
На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов

Бања Лука

Застој на једном бирачком мјесту у Бањалуци: Скенер у квару од 7 часова

8 ч

0

Више из рубрике

Избори

Република Српска

Излазност грађана на општим изборима до 11 часова

8 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Република Српска

У Лопарама „хаос“ због техничких проблема, у Теслићу кашњења на бирачким мјестима

8 ч

1
Бирачко мјесто, избори 2026.

Република Српска

Отклоњени кварови на седам бирачких мјеста у Новом Граду, два и даље не раде

8 ч

0
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери

Република Српска

Проблеми у Бијељини: Бирачи нервозни, предсједници бирачких одбора одустају, скенери не раде...

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима