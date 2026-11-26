Аутор:АТВ редакција
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Ауто-пут од Раче до Бијељине био би доведен у питање ако Србија одустане од тог пројекта, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је поново честитао изборним побједницима у Србији, те нагласио како подржава власт Србије.
"Ми би вољели да ова власт буде боља", рекао је Додик за Евроњуз.
Истакао је да је српски народ у Републици Српској увијек желио бољу, снажнију, јачу Србију, те додао како је од велике важности што је направила пут до Раче и мост преко Саве.
"Србија нам је помогла, али ни ми нисмо изостали у некој врсти помоћи", рекао је Додик и додао како је Српска дала све вишкове електричне енергије Србије, које је касније вратила или платила.
Истакао је и да нема озбиљног политичког покрета без вође.
Он је навео да су студенти у Бањалуци организовали подршку студентима у Србији, а у Источном Сарајеву су имали одређене захтјеве од колега из Србије које они нису испунили.
Додик је истакао да српски народ у Републици Српској вријеђа ако неко каже да је геноцидан.
"Не дозвољавам никоме да вријеђа Републику Српску по било ком основу. Мислим да овдје људи више воле Србију него што многи тамо мисле", рекао је Додик.
Што се тиче бившег предсједника Србије Александра Вучића и сарадње са њим, Додик је навео да су имали жељу да се сачувамо од јавног сукоба и да то цијени, те је упитао да ли је требало да не буде те сарадње.
"Кроз многе пројекте које смо радили имали смо потребу да сарађујемо", рекао је Додик и оцијенио да је Вучић направио много добрих ствари, преноси Срна.
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