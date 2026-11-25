Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поручио је Денису Бећировићу да престане са немуштим покушајима држања лекција Републици Српској и српском народу, а посебно са пријетњама неком тамо такозваном "републиком БиХ", јер је крајње вријеме да почне да поштује дејтонски Устав и историјске чињенице.
На питање да прокоментарише изјаву Бећировића који је рекао да "ако у Републици Српској желе да руше Устав, нека знају да се враћамо на Републику БиХ", Додик је одговорио за Срну да ова његова изјава још једном потврђује да бошњачки политички представници БиХ и даље живе у ратним 90-им годинама и да за њих рат још није завршен.
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Они, каже Додик, БиХ виде искључиво као своју бабовину и гледају је кроз призму властитих политичких интереса и недосањаног сна о унитарној БиХ у којој су муслимани надређени другим народима.
"Бећировићу нико не брани да тумачи Устав БиХ, али му нико није дао право да своје политичко тумачење проглашава јединим дозвољеним, а политичке ставове Републике Српске унапријед означава као рушење уставног поретка. Уосталом, да је иоле озбиљан политичар читао би Устав, а не тумачио шта тамо пише. У Члану један Став три јасно пише: Босна и Херцеговина се састоји од два ентитета: Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (у даљем тексту 'ентитети').
Исти члан говори и о континуитету међународноправног постојања БиХ, али исти тај Устав јасно дефинише и њено унутрашње уређење, укључујући постојање два ентитета – Републике Српске и Федерације БиХ. Ко се позива на Устав, мора бити спреман да поштује његову цјелину, а не само оне одредбе које му политички одговарају у датом тренутку", нагласио је Додик.
Он је подсјетио Бећировића да Република Српска није настала као резултат добре политичке воље муслиманских политичких представника, него вољом српског народа и његових политичких представника, и то прије ратних сукоба у БиХ.
Такође, додао је Додик, Бећировић мора да зна да Република Српска није за поткусуривање, нити простор који се може политичким изјавама преобликовати према жељама муслимана.
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"Позиција БиХ, а самим тим и Републике Српске јасано је дефинисана Дејтонским мировним споразумом и Уставом БиХ. Сваки покушај да се Република Српска политички маргинализује или њена уставна права умање представља директан удар на дејтонски компромис", истакао је Додик.
Он је рекао да Бећировић намјерно заборавља чињеницу да је Република Српска добила међународни субјективитет самим парафирањем Дејтонског споразума, који је успоставио нови уставни оквир обавезујући за све његове потписнике, ентитете и конститутивне народе тако да је крајње безобразно и политички неприхватљиво да Бећировић селективно говори о амандманским промјенама Устава БиХ и пријети неком вјештачком творевином званом "република БиХ".
"Дејтонски споразум није политички мени са којег свако може узимати оно што му одговара, а одбацивати што му смета. Дејтон није дух него слово, тако да ни он нити било ко не може тумачити Дејтон, већ га мора читати и примјењивати", истакао је Додик.
Он је поручио Бећировићу да БиХ не може бити власништво само једног народа и ако се позива на Устав, онда треба да се позива у цјелини, а посебно онда када га сам крши или када га крши крњи Уставни суд.
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"Република Српска не тражи ничију дозволу да постоји, нити ће одустати од својих уставних права зато што то одговара нечијој 'политичкој агенди'. Мир, стабилност и будућност БиХ може се градити само на равноправности, међусобном уважавању и досљедном поштовању слова Дејтонског споразума, а не на сталним покушајима политичког наметања и прекрајања уставног поретка глорфиковањем муслимана, а омаловажавањем српског народа", закључио је Додик.
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