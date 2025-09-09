Додик: Биће још изненађења

Извор:
СРНА
09.09.2025
16:53
Коментари:2
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да ће бити још изненађења када је ријеч о пријатељима Српске на међународном плану.
Додик је навео да се то односи и на састанке који ће услиједити.
Истакао је да Срби нису укаљани, како то жели министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић за кога је рекао да је озбиљан лажов.
"Крај долази послије утакмице, а утакмица је тек почела. Кад се буде свирао крај некоме ће звонити у ушима, а некоме ће извући осмијех. Вјерујем да смо ми на почетку осмијеха", рекао је Додик у интервјуу који је Срна емитовала на свом Јутјуб каналу.
Предсједник Републике Српске изјавио је данас да су федерални премијер Нермин Никишћ и његова Влада нелегални и да не треба да се изненади ако Влада Српске са њим неће да сарађује.
Одговарајући на питање о апелацији сарајевске "тројке" о легитимитету нове владе Републике Српске, Додик је оцијенио да послушници неће пропустити прилику да направе глупост.
"Ништа ме не изненађује, али да један Никшић, који је тип који би могао да буде солидан за разговор, први најави тако нешто онда да се не зачуди ако Влада Републике Српске са њим неће да сарађује, јер су они нелегални", рекао је Додик у интервјуу који је Срна емитовала на свом Јутјуб каналу.
Подсјетио да је Кристијан Шмит на један дан суспендовао Устав да би били изабрани Никшић и његова Влада.
Додик је рекао да је данас у Москви упознао руску страну да Српска иде на референдум, као и да неко мора да поништи неред који је направио Кристијан Шмит.
"Позивам људе да изађу на референдум и да кажемо да је то воља народа, стране. Страна каже да је Кристијан Шмит нелегалан, да се не може вјеровати суду који ради на основу одлуке странца, а парламент је једини који доноси законе", рекао је Додик у интервјуу који је Срна емитовала на свом Јутјуб каналу.
Он је навео да је руску страну интересовало каква је тренутна ситуација и како се кретати даље, да потврђује приврженост међународном праву.
"Ми тврдимо да је Дејтон пропао, да је срушен од оних који је требало да га штите, то је наш примарни став, разумјели смо да Руси сматрају да треба поново покушати а то подразумијева низ активности", додао је Додик.
Указао је да неко мора да поништи неред који је направио Шмит, те да ће се видјети како ће се према том питању односити гаранти Дејтонског споразума.
"Направљена је правна обланда да је дато Бошњацима да могу да суде било коме, усудили су се да суде предсједнику Републике Српске, која је страна у Дејтонском споразуму, то је лукав план одавно смишљен", навео је Додик.
Он је истакао да је Русија на мултилатералном плану увијек била спремна да све саслуша, да је на страни међународног права и за његово поштивање.
Након састанака са министром спољних послова Русије Сергејом Лавровом и помоћником руског предсједника Јуријем Ушаковом, Додик је навео да се такви сусрети одвијају у у континуитету, да су билатерални односи на највишем нивоу разумијевања.
Иако је српска страна изложена разним криминалним активностима Шмита и Бошњака у БиХ, Додик је истакао да је успјела да очувамо висок ниво повјерења и подршке.
"Русија је увијек била на фону разумијевања у оквиру система УН, увијек су без оклијевања износили став, данас је јасно да је вратила предзнак глобалне силе. Веома је за нас важно што смо на тако високом нивоу имали прилику да разговарамо са једном од глобалних сила", истакао је Додик.
