Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик рекао је да су борачке организације похвалиле рад ресорног министра Радана Остојића и Владе Републике Српске коју је предводио Саво Минић.
Додик је рекао да није коректно да унапријед говори о саставу нове Владе, те навео да се консултације завршавају у петак, 27. новембра, навече и да ће онда имати неке обрисе нове владе.
"Драго ми је да чујем да Остојић има подршку бораца", додао је Додик.
Он је на конференцији за новинаре у Бањалуци рекао да су борачке категорије изнијеле проблеме и захтјеве те да очекују да ће то бити стављено у експозе и програм рада нове владе Републике Српске.
Додик је напоменуо да су консултације данас почеле са представницима борачких категорија, које су стварале Републику Српску, а завршиле са студентима и омладином која ће доносити савјете и одлуке и заједнички се консултовати о свим наредним корацима о новој конструкцији владе Републике Српске.
Наводећи да је са представницима пензионера Републике Српске било ријечи о њиховом положају, Додик је поручио да ће се залагати за обезбјеђивање стабилних пензија и плата и да се види колико оне могу да се повећају у наредном периоду.
Он је рекао да је договорено да се са пензионерима организују састанци у континуитету, да се саслушају све њихове потребе, те навео да су они изразили задовољство овогодишњим ванредним повећањем пензија и редовним усклађивањем на годишњем нивоу.
Додик је рекао да је академска заједница важна јер носи велику одговорност и да треба да "продукује нову памет, знање и људе који ће носити све одлуке будућности".
"Када је у питању политика и стратегија Републике Српске, морамо да се ослонимо на стручност, знање и капацитете свих тих људи који ће излазити из универзитета", рекао је мандатар.
Он је навео да је било ријечи и о инвестицијама, истичући да је улагање у знање инвестиција, а не трошак, те да ће Влада у складу са финансијама подржати све њихове захтјеве, идеје и сугестије.
На консултацијама са представницима Уније студената и Омладинским савјетом Републике Српске констатовано је да је потребно да се ради у координацији на заједничким активностима.
"Имамо најбоље могуће услове у погледу студирања, стипендију смо повећали са 200 на 300 КМ од ове године, имамо бесплатно студирање. Водимо рачуна о смјештајним капацитетима и исхрани", нагласио је Додик.
Он је најавио да ће сутра одржати консултације са Привредном комором и представницима синдиката, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч7
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму