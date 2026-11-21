Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је начелнику општине Језеро Снежани Ружичић, предсједнику Скупштине општине Момиру Савићу и свим мјештанима крсну славу општине – Аранђеловдан и најавио да ће наставити заједнички рад како би створили боље услове за живот становника.
Начелници општине Језеро Снежани Ружичић, предсједнику Скупштине општине Момиру Савићу и свим мјештанима од срца честитам крсну славу општине – Аранђеловдан.
Наставићемо заједно да радимо на уређењу путева, побољшању комуналне инфраструктуре и стварању услова за нова радна мјеста. Желим да свака породица у Језеру осјети напредак и да млади овдје могу да раде, заснивају породице и остану у свом крају.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 21, 2026
"Наставићемо заједно да радимо на уређењу путева, побољшању комуналне инфраструктуре и стварању услова за нова радна мјеста. Желим да свака породица у Језеру осјети напредак и да млади овдје могу да раде, заснивају породице и остану у свом крају", написао је Додик на Иксу.
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