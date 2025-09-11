Додик: Циљ нове Владе повећати БДП на 30 милијарди КМ

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је избором нове Владе исказана стабилност институција, те да су постављени нови циљеви који би прије свега требало да донесу боље економске резултате, као што је повећање друштвеног производа у наредних пет година на 30 милијарди КМ.
"Желим успјешан рад министрима и да остваре своје циљеве. Трансфер Владе је урађен у духу континуитета. Свјесно смо оставили овај број министара из старе Владе. Показујемо унутрашњу стабилност да можемо да издржимо процес између једне и друге Владе. Влада ради свој посао", рекао је Додик на посебној сједници Владе Републике Српске.
Он је истакао да ће министри морати да прилагоде рад новонасталим околностима, истакавши да се манипулише често у јавности вијестима од оних који не желе добро Републици Српској.
"Влада као извршни орган власти јасно је дефинисана законима и Уставом. Подразумијева се да Влада буде успјешна и добра. Влада мора бити ефикасна, показати стрпљење, иновације и политику чистог ума", поручио је Додик.
Он је истакао да се то прије свега односи на побољшање економског стања, наводећи да геополитичка подјела свијета детерминише све друге процесе.
"Морамо да поставимо циљеве у економији да наш домаћи производ за пет година са садашњих 19 милијарди подигнемо на 30 милијарди КМ. Ми смо показали да можемо дизати тај износ. Влада проводи те мјере и сада и у будућим временима", рекао је Додик.
Он је истакао да се много може научити од прошле године, када је постојао значај политички и економски притисак на Републику Српску.
"Ми смо прошли једну врсту голготе без могућности да интервенишемо у наш финансијски систем. Одржали смо потентним све економске параметре. Нису нас поразили", поручио је Додик.
