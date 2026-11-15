Додик: До краја године ћемо имати формирану Владу и усвојен буџет

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска улази у процес конституисања институција власти, који ћемо завршити брзо и одговорно. До краја године имаћемо формирану Владу и усвојен буџет за наредну годину истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Тиме потврђујемо политичку и институционалну стабилност Српске и спремност да се посветимо развоју, јачању привреде и бољем животу наших грађана", написао је он на Икс-у.
"Током седмице присуствовао сам освештању обновљеног Духовно-културног центра Светог Мардарија при манастиру Светог Саве у Либертвилу, важном мјесту окупљања нашег народа и очувања српске вјере, културе и идентитета", навео је он.
Република Српска улази у процес конституисања институција власти, који ћемо завршити брзо и одговорно. До краја године имаћемо формирану Владу и усвојен буџет за наредну годину.
Тиме потврђујемо политичку и институционалну стабилност Српске и спремност да се посветимо развоју, јачању привреде и бољем животу наших грађана.
Током седмице присуствовао сам освештању обновљеног Духовно-културног центра Светог Мардарија при манастиру Светог Саве у Либертвилу, важном мјесту окупљања нашег народа и очувања српске вјере, културе и идентитета.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 15, 2026
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