Аутор:Валерија Илић
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Реформа јавних предузећа, образовања, здравства, сачувати стара, али и отворити нова радна мјеста то су очекивања Социјалистичке партије Српске од будуће Владе.
На колегијуму СПС одлучено је да ће Горан Селак бити предложен за састав нове Владе, али само именовање остаје на мандатару, поручују представници СПС-а.
"Раније је већ потписан коалициони споразум када смо конституисали парламент и очекујемо учешће у власти нешто испод 7% али сходно том резултату и посланичком капацитету у парламенту СПС очекује да има свог представника и у извршној власти", рекао је Горан Селак, предсједник Социјалистичке партије Српске.
У фокусу треба да буде економски раст и развој Републике Српске, каже Петра Ђокић, додаје да економском развоју лежи сувереност Српске у БиХ. Пружићемо подршку младим људима, направити равнотежу између година рада, искуства и знања.
"Ако ту направимо баланс онда ћемо сигурно успјети да на квалитетан начин водимо републику. Ми смо изнијели ставове да све коалициони партнери треба да буду третиране на једнак начин да не буде никаквих изузетака, него да напросто принцип буде усаглашен и буде јединствено примјењен", Петар Ђокић, предсједник Социјалистичке партије.
Једно министарско мјесто припашће српској компоненти, а друго ће бити накнадно договорено, истиче предсједник Народне партије Српске. Током састанка разговарало се о јачању економије, али и политичким и уставним изазовима.
"Да, ја ћу бити један од министара које ће дати ова коалиција. Ми ћемо партиципирати са два министарска мјеста у Влади Републике Српске, такав је одређен договор у том правцу, у разговору са мандатаром ћемо говорити о именима, а то су имена која већ имају одређено искуство који могу да одговоре проблемима и рјешавају проблеме", рекао је Дарко Бањац, предсједник Народне партије Српске.
Након консултација предсједник Уједињене Српске поручио је да очекује да нова влада буде најоперативнија до сада, са највећим развојем и инвестицијама, бржим процедурама и реаговањем.
"Очекујемо министарско мјесто, али то да кажемо, није било најважније питање, зато што смо се ми потпуно усагласили око принципа и да наша подршка ничим није условљена, нити се ми бавимо било каквим трговачким активностима", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињене Српске.
Заједнички циљ је формирање стабилне Владе и наставак рада на развоју, те унапређењу живота грађана у Српској, јасни су представници Републичке станке Српске.
"Републичка страна Српске ће дати подршку у формирању Владе Српске, такође смо се усагласили да ћемо са нашим неким, кроз пут дијалога, са нашим неким идејама и нашим неким кадровима што бољем раду Владе", рекао је Дарко Митрић, предсједник Извршног одбора Републичке странке Српске.
Новој Влади су потребни стручни, честити и одговорни људи. Приоритети су јавне финансије, као и јавна предузећа и установе, те да се неће толерисати одговорни појединци на челу одређених институција. Тражићу потпуно одговорност – јасан је Игор Додик.
"Морам да кажем да смо имали конструктивне разговоре, али исто тако смо имали и нека неслагања, ја сам прихватио да будем мандатар, али не по сваку цијену да будем изабран, нећу се либити, односно нећу одустати од својих принципа када је у питању састав нове Владе. Као што видим да су неки изашли у јавност са неким очекивањима да ће персонална рјешења бити на неким позицијама министарстава, дакле данас није ништа утврђено што се тиче персоналних рјешења, нити је утврђено које ће ресоре поједина партија да добије", рекао је Игор Додик, мандатар за састав Владе Републике Српске.
Слиједи састанак на највећом странком Српксе – СНСД-ом, који је заказан за сутра. Мандатар за састав Владе Републике Српске истакао је да се нада да ће до 10. децембра представити експозе и састав нове владе посланицима у Народној скупштини Републике Српске.
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