Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик истакао је данас да је потребна додатна координација ресорних министарстава и локалних заједница ради равномјерног развоја свих дијелова Српске.

"Развијање сваке локалне заједнице, без обзира на то колика је, значи и развијање Републике Српске", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након консултација за састав нове Владе.

Он је навео да је током разговора било ријечи о могућим измјенама закона које би допринијеле побољшању стања у локалним буџетима, као и о наставку започетих пројеката и инвестиција.

Додик је истакао да је Република Српска у великом инвестиционом циклусу, те изразио увјерење да ће бити настављени пројекти које су предложиле локалне заједнице.

"Настојаћемо да побољшамо локални амбијент, да породице имају више посла, да остају на својим огњиштима, раде и буду задовољне", рекао је Додик.

Он је додао да је разговарано и о могућностима формирања нових пословних зона које би локалне заједнице понудиле потенцијалним инвеститорима, док би републичке власти обезбиједиле потребну инфраструктуру, пренијела је "Срна".