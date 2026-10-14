Додик: Доктор Талић један од највећих људи које је Република Српска имала

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је саучешће породици професора доктора Горана Талића који је преминуо јуче у 67. години.
"С тугом сам примио вијест о смрти професора доктора Горана Талића, мог драгог пријатеља и једног од највећих људи које је Република Српска имала. Био је визионар. Човјек који није чекао да му неко створи услове, него их је сам направио", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска
Преминуо је Горан Талић
Додаје да је 2003. године, када је Талић преузео Завод "Др Мирослав Зотовић" мало ко вјеровао да једна установа локалног карактера може постати центар изврсности, а да је он од ње направио чудо - мјесто на које су долазили људи из цијелог региона, мјесто којим се Република Српска поноси у свијету медицине.
Република Српска
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Додик је истакао да иза Талића остају дјела и хиљаде људи којима је вратио здравље, који су проходали, који су поново стали на ноге.
"Остаје Завод који је подигао на ниво какав није имао ни прије ни послије. Остаје одликовање Светог Саве, остаје кључ града Бањалуке, остају признања - али све то заједно је мање од онога што је заиста оставио: вјеру да се у овој земљи радом и знањем може направити велика ствар", нагласио је Додик.
С тугом сам примио вијест о смрти проф. др Горана Талића, мог драгог пријатеља и једног од највећих људи које је Република Српска имала.
Био је визионар. Човјек који није чекао да му неко створи услове, него их је сам направио. Када је 2003. године преузео Завод "Др Мирослав Зотовић", мало ко је вјеровао да једна установа локалног карактера може постати центар изврсности. А он је од ње направио чудо - мјесто на које су долазили људи из цијелог региона, мјесто којим се Република Српска поноси у свијету медицине.
Иза њега остају дјела. Остају хиљаде људи којима је вратио здравље, који су проходали, који су поново стали на своје ноге. Остаје Завод који је подигао на ниво какав није имао ни прије ни послије. Остаје одликовање Светог Саве, остаје кључ града Бањалуке, остају признања - али све то заједно је мање од онога што је заиста оставио: вјеру да се у овој земљи радом и знањем може направити велика ствар.
Породици Талић упућујем најискреније саучешће. Изгубили сте човјека који је био и отац и муж и ослонац. Али знајте да нисте изгубили сами - изгубили смо сви.
Јер смрт др Горана Талића за Републику Српску је ненадокнадив људски губитак. Отишао је човјек који је имао још штошта да да. Отишао је прерано. Отишао је човјек који није причао о добру - он га је чинио.
Нека му је вјечна слава и хвала.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 14, 2026
Он је упутио породици Талић најискреније саучешће.
"Изгубили сте човјека који је био и отац и муж и ослонац. Али знајте да нисте изгубили сами - изгубили смо сви. Јер смрт доктора Горана Талића за Републику Српску је ненадокнадив људски губитак. Отишао је човјек који је имао још штошта да да. Отишао је прерано. Отишао је човјек који није причао о добру - он га је чинио. Нека му је вјечна слава и хвала", истакао је Додик.
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