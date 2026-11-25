Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик поручио је да економска политика мора бити усмјерена на човјека који живи од свог рада, али и на сигурност коју тај рад пружа њему и његовој породици.
Додик је навео да му је било важно да чује ставове и радника и послодаваца, односно оних који стварају радна мјеста.
"За мене економија почиње од човјека који живи од свог рада и од питања колико сигурности тај рад пружа њему и његовој породици. Зато ми је било важно да данас чујем и раднике и оне који стварају радна мјеста. Улога Владе је да их окупи и помогне им да дођу до договора", навео је Додик.
За мене економија почиње од човјека који живи од свог рада и од питања колико сигурности тај рад пружа њему и његовој породици. Зато ми је било важно да данас чујем и раднике и оне који стварају радна мјеста. Улога Владе је да их окупи и помогне им да дођу до договора. https://t.co/oAw2dhUb1Y— Igor Dodik (@dodik_igor) November 25, 2026
Он је истакао да Влада треба да има улогу посредника у дијалогу радника и послодаваца, како би се дошло до рјешења која ће допринијети већој сигурности запослених и стабилности привреде.
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