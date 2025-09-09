Додик и Лавров о важним питањима

Извор:
У нормалној држави тешко је замислити да предсједник кривично одговара, јер није испунио одлуке нелегалног високог представника. Рекао је ово Сергеј Лавров, министар иностраних послова Руске Федерације, након састанка са Милорадом Додиком. БиХ ће се, каже, на сједници Савјета безбједности УН-а у октобру морати припремити за неугодна питања. Истиче и да је у БиХ на сцени државни удар, у режији самозваног високог представника.
„У суштини, покушава да узурпира цијелу власт у сувереној држави, чија права су прописана одлукама савјета безбједности УН. Том Шмиту активно помаже Уставни суд, који под напорима Запада остаје по контролом ЕУ, што не дозвољава Србима, Хрватима и Босанцима да нормално рјешавају своје унутрашње процесе“, рекао је
Сергеј Лавров, министар иностраних послова Руске Федерације.
Још једном је потврђено да су билатерални односи Русије и Републике Српске веома добри, каже предсједник Српске. Милорад Додик захвалан је Русији на разумијевању компликоване политичке ситуације у БиХ. Поручио и да Српска нема у плану никакве насилне процесе одвајања, што се не може рећи за оне који упорно крше Дејтонски мировни споразум, те да је Кристијан Шмит генератор свих проблема у БиХ.
„Он се понаша као слон у стакленој башти и проблем је у томе што Бошњаци прихватају његове одлуке и проводе их путем неуставног Суда, дерогирајући Републику Српску и Србе, али и Хрвате као конститутивне народе, кроз те одлуке Суда, а онда иза их одлука стаје дио западне јавности који тражи провођење одлука Суда“, рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Предсједник Српске је од руских званичника затражио и да утичу на сузбијање нереда које прави Кристијан Шмит, те да помогну у затварању канцеларије ОХР-а у БиХ.
„Да то може до темеља да угрози Дејтонски споразум и доведе до распада БиХ, да се у оквиру тога ријеши и питање судија уставног суда странаца. У уставном суду су три судије странаца. Са судијама Бошњацима, они имају већину и мијењају уставни поредак у БиХ“, рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
Једна од тема била је и референдум, који се у Српској планира провести 25. октобра. Русија подржава тај процес.
„Ми сматрамо да је то поштено. Запад не воли референдуме. Независност Косова су прогласили без референдума. Референдум у Криму сви су имали могућност да виде, који је био апсолутно транспарентан нису признали“, рекао је Сергеј Лавров, министар иностраних послова Руске Федерације.
Поручено је и да Запад Бошњаке подстиче на сукобе са Србима и Хрватима у БиХ и рушење Дејтонског мировног споразума, те да највећи малигни утицај има Велика Британија. Закључено је да се Република Српска и њен предсједник годинама боре за досљедно поштовање Дејтонског споразума, док га Запада и његови функционери упорно крше.
