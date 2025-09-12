Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима

12.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Саво Минић посјетили су данас локацију у Брезичанима код Приједора како би се увјерили у ток реконструкције објеката за одбрану од поплава.
Ријеч је о локацији код жељезничког моста у Брезичанима.
Приједор су у марту погодиле катастрофалне поплаве, а помоћ у санирању пружиле су највише институције Српске.
У поплавама које су у марту захватиле приједорски крај око 800 објеката било је под водом, преноси Срна.
