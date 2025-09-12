Logo
Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима

12.09.2025

17:05

Додик и Минић код жељезничког моста у Брезичанима
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Саво Минић посјетили су данас локацију у Брезичанима код Приједора како би се увјерили у ток реконструкције објеката за одбрану од поплава.

Ријеч је о локацији код жељезничког моста у Брезичанима.

Приједор су у марту погодиле катастрофалне поплаве, а помоћ у санирању пружиле су највише институције Српске.

Милорад Додик

Друштво

Додик обезбиједио новац за водовод у најстрадалнијем селу у 2. Свјетском рату

У поплавама које су у марту захватиле приједорски крај око 800 објеката било је под водом, преноси Срна.

