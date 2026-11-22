Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да никоме неће бити дозвољено да Републици Српској одузме њене уставне надлежности.
"Имамо механизме да их заштитимо и употријебимо их кад год то буде потребно", рекао је Додик.
Он је напоменуо да је Република Српска стабилна и да је прва послије избора кренула у конституисање својих институција, нагласивши да се тако поштује воља народа.
У осврту на протеклу седмицу, Додик је на Иксу навео да је присуствовао конститутивној сједници Народне скупштине Републике Српске и инаугурацији предсједника Српске Саве Минића.
Република Српска је стабилна и прва је након избора кренула у конституисање својих институција. Тако се поштује воља народа.
Никоме нећемо дозволити да Републици Српској одузме њене уставне надлежности. Имамо механизме да их заштитимо и употријебићемо их кад год то буде потребно.
Током седмице присуствовао сам конститутивној сједници Народне скупштине Републике Српске и инаугурацији предсједника Републике Српске Саве Минића.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 22, 2026
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