Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик најавио је да ће у наредним данима његов тим објединити све прикупљене информације о досадашњем раду министара и формирати јасне ставове прије састанака са коалиционим партнерима и представницима владајуће структуре.
Додик је након консултација за састав нове владе Републике Српске новинарима рекао да су нека министарства похваљена, а да су за нека изнесене критике, те додао да ће све бити уважено.
"Желимо јасно рећи за кога јесмо и за кога нисмо, односно кога ћемо подржавати у наредној влади, а кога не. Настојаћемо и мало подмладити кадровска рјешења", поручио је Додик, преноси Срна.
Додик је додао да ће се сагледати како повећати и створити нове подстицаје за домаћу производњу.
"Један од приоритета је борба против сиве економије. Додатно ћемо радити на томе. Јавне институције додатно ће уложити снагу да открију оне које исплаћују плату у ковертама. Требамо повећати казне за све оне који избјегавају да исплаћују плате у пуним износима", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Бањалуци након консултација за састав нове владе Српске.
Одговорно управљање јавним предузећима, додаје мандатар, један је од приоритета рада нове владе.
"Чули смо данас да није баш сјајна ситуација у појединим предузећима, јавним институцијама. Тражићу одговорност. Ако утврдимо одређене ствари, тражићу, уколико будем изабран за предсједника Владе, да на првој од сједница Владе буде извјештај свих тих пословања. Гдје се утврди да постоји ситуација да је одговорно лице учинило штету или није одговорило на изазове, тражићемо хитну одговорност", истакао је Додик.
Мандатар је данашње састанке оцијенио веома конструктивним, те додао да постоји разумијевање за додатно побољшање привредног амбијента.
"Сагласни смо да фокус нове владе треба да буде економија, да покушамо да обезбиједимо додатне стране инвестиције, да побољшамо амбијент радника и повећамо број запослених", нагласио је Додик.
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