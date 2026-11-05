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Додик: Још једна важна посјета у име Српске, очекују нас важни састанци и разговори у САД

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05.11.2026 06:45

Коментари:

9
Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.
Фото: X/Milorad Dodik

Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.

"Република Српска се заступа на свим меридијанима и то је част живота - бити у могућности да широм свијета проносимо једну поруку: Република Српска је спремна бити пријатељ и партнер свима, а слуга никоме", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Америка

посјета

МАГА

Коментари (9)

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