Додик: Још једна важна посјета у име Српске, очекују нас важни састанци и разговори у САД

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.
"Република Српска се заступа на свим меридијанима и то је част живота - бити у могућности да широм свијета проносимо једну поруку: Република Српска је спремна бити пријатељ и партнер свима, а слуга никоме", каже Додик.
Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци.
Република Српска се заступа на свим меридијанима и то је част живота - бити у могућности да широм свијета проносимо једну поруку: Република Српска је спремна бити пријатељ и партнер свима, а слуга никоме.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 4, 2026
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