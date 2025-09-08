Додик: Још једном се показало да су Србија и Српска нераскидиво повезане

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је имао срдачан разговор са предсједником Српске Александром Вучићем, који је још једном показао колико су Србија и Српска нераскидиво повезане.
''Заједно штитимо народ, његово достојанство и слободу. Заједно градимо будућност у којој Срби никада неће бити сами. Живјела Србија! Живjела Српска!“, објавио је Додик на Икс-у.
Претходно је Вучић на Инстаграму написао да је имао братски састанак са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком и да су разговарали о свим важним регионалним питањима, те да ће се наставити сљедеће недјеље.
Срдачан разговор с предсједником Србије Александром Вучићем @avucic . Још једном је показао колико су Српска и Србија нераскидиво везане.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2025
Заједно штитимо народ, његово достојанство и слободу. Заједно градимо будућност у којој Срби никада неће бити сами.
Живјела Србија! Живјела… pic.twitter.com/mEQJiB4qQ1
