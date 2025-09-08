Logo
Додик: Још једном се показало да су Србија и Српска нераскидиво повезане

Извор:

АТВ

08.09.2025

18:46

Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је имао срдачан разговор са предсједником Српске Александром Вучићем, који је још једном показао колико су Србија и Српска нераскидиво повезане.

''Заједно штитимо народ, његово достојанство и слободу. Заједно градимо будућност у којој Срби никада неће бити сами. Живјела Србија! Живjела Српска!“, објавио је Додик на Икс-у.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик: Сјећање на жртве НАТО агресије вјечни ожиљак на души цијеле Српске

Претходно је Вучић на Инстаграму написао да је имао братски састанак са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком и да су разговарали о свим важним регионалним питањима, те да ће се наставити сљедеће недјеље.

Милорад Додик

Александар Вучић

