Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Мандатар за састав нове Владе Републике Српске Игор Додик најављује промјене законских оквира унутар организација министарстава које би се могле наћи пред посланицима на наредној сједници Народне скупштине Републике Српске.
"Желим да вас обавијестим да слушајући ове консултације свих ових дана, дошли смо на закључак који ћемо упутити НСРС-у, да промијенимо законске оквире унутар организација министарстава. Да се неке ингеренције пренесу на нека друга министарства", рекао је Додик.
Садашње Министарство управе и локалне самоуправе постало би Министарство јавне управе, локалне самоуправе и дигиталне трансформације. Уз рад управе локале заједнице овај ресор би преузео одговорност за развој електронских услуга у администрацији.
Република Српска
Додик најавио безбједносне провјере министара, директора, али и њихових сарадника
Министарство привредне и предузетништва, постало би Министарство привреде, рада и предузетништва. У њега би пренијели послове запошљавања из садашњег Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и нови ресор би преузео и надлежности Фонда ПИО и Завода за запошљавање.
Предлажемо да садашње Министарство здравља и социјалне заштите се реорганизује да остане само Министарство здравља, а да социјална заштита пређе у ресор инвалидске заштите, па би се то убудуће звало Министарство борачко-инвалидске и социјалне заштите.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, постало би Министарство просторног уређења и грађевинарства. Заштиту животне средине би пребацили у садашње Министарство трговине и туризма, тако да би потпуни назив био Министарство трговине, туризма и заштите животне средине.
"На овим измјенама радимо данима и оне ће се наћи на дневном реду сљедеће сједнице НСРС", рекао је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму