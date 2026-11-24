Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је саучешће Његовој светости архиепископу пећком, митрополиту београдско-карловачком и патријарху српском Порфирију поводом упокојења високопреосвећеног архиепископа новосадског и митрополита бачког Иринеја.
"Отишао је архијереј великог знања, снажне ријечи и дубоке оданости Цркви и српском народу. Деценијама је као богослов, професор и пастир свједочио вјеру и трајне вриједности нашег народа, а његова мудра и одлучна ријеч била је ослонац многима", истакао је Додик.
Србија
Упокојио се Митрополит бачки Иринеј
Додик је нагласио да ће српски народ у Републици Српској памтити митрополита бачког Иринеја као архијереја који је разумио наша искушења и увијек показивао бригу за јединство српског народа.
"Нека му је вјечна слава и спомен", навео је Додик у телеграму сааучешћа.
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