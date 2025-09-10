Додик: Москва слуша и разумије ситуацију у БиХ

Извор:
РТРС
10.09.2025
13:52
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је Русија једна од ријетких велесила у свијету која слуша и разумије ситуацију у БиХ и истакао да је посјету искористио да појасни да Српска на референдуму 25. октобра жели да анкетира вољу народа.
Додик је напоменуо да је ријеч о одлуци Централне изборне комисије која је незаконито успостављена и прибавила себи антидејтонска овлаштења, те истакао да ће ту народ рећи једно велико не, што је он и објаснио пријатељима из Руске Федерације.
"У Русији сам појаснио да желимо да анкетирамо вољу народа која је је упорно показивана на изборима и увијек је била подршка политици коју сам представљао", рекао је Додик.
Додик је рекао да данашњи састанак са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом био пун повјерења, те да су разговарали и многим детаљима, које су до сада можда заобилазили.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да Српска спроводи национално одговорне политике и истакао да је предност што је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров упознат са тренутном ситуацијом и свим детаљима.
Додик је у интервјуу који Срна објавила на "Јутјуб" каналу нагласио да се Лавров држи своје ријечи и разумије све процесе, те да их не гледа апстрактно.
Он је подсјетио да је Лавров у вријеме рата у БиХ био амбасадор Русије у УН и што се тиче Републике Српске зна сваки детаљ.
Додик каже да је Дејтонски мировни споразум направљен као основа за политички систем у БиХ и да би спријечио рат, те створио баланс који је на неки начин одговарао свима.
Предсједник Републике Српске каже да се лагало од почетка што је умотано у причу о реформама, те да Лавров то све разумије.
"Било ми је импресивно да ме Лавров враћа на неки наш договор од 2008. године када је долазио у Сарајево и ту смо имали неку конференцију и све ми је детаље спомињао", навео је Додик.
Предсједник Републике Српске је подсјетио и на лажну причу дијела медија у вези са православном иконом коју је током посјете поколонио Лаврову на шта се потрошило много новинског папира, а од тога ништа није било.
"Колико се струје потрошило да се откуцају лажи? Зашто се лагало о томе? Има и данас оних који говоре о томе", указао је Додик, те нагласио да Тужилаштво БиХ служи да суди само Републици Српској.
Додик каже да је важно било да у Москви истакне да је у потпуности поремећен дејтонски баланс чињеницом да се разбија структура БиХ заснована на два ентитета и три конститутивна народа.
"То је урађено на начин да је дато у руке муслиманима, Бошњацима у Сарајеву да управљају тужилаштвима и судовима и тако се обрачунавају са Српском и српским народом, али и хрватским народом сталном пријетњом о елиминацији", поручио је Додик у Москви за Новинску агенцију Републике Српске и РТРС.
Предсједник Српске је навео да је зато осмишљено да се сломи Милорад Додик који је отприлике најјачи како би сломили све остале.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму