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Једна од првих одлука нове Владе Републике Српске биће да задужи Министарство унутрашњих послова да припреми правилник за безбједносне провјере функционера и њихових најближих сарадника, најавио је мандатар за састав нове Владе Српске Игор Додик након консултација са СНСД-ом.
Додик је поручио да ће сви кандидати за министарске и директорске функције прије именовања морати да прођу безбједносне провјере.
"Исто тако сматрамо да то треба да прођу и њихови сарадници, технички секретари, возачи и дио кабинета“, рекао је Додик.
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Он је објаснио да је циљ ове одлуке да се спријече потенцијалне злоупотребе и нечасне радње особа које обављају значајне функције или имају приступ информацијама.
Говорећи о консултацијама са представницима СНСД-а, Додик је истакао да та странка носи највећу одговорност, те да је састанак протекао уз велику дозу сагласности.
Како је навео, приоритет ће бити стручност и одговорност кадрова у новој Влади, а разговарано је и о правцима у којима би она требало да иде.
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Додик је нагласио да СНСД-у припада највећи број ресора, али и да ће се приликом расподјеле функција водити рачуна о регионалној заступљености.
"Важно је да буде заступљен и западни дио Српске, али исто тако Херцеговина, Семберија, Романија. Морамо водити рачуна да сваки дио Српске има свог представника што у Влади, што у јавним институцијама Републике Српске“, поручио је Додик.
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