Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Мандатар за састав нове владе Републике Српске Игор Додик наставиће данас консултације састанцима са представницима синдиката, Привредне коморе, послодаваца и предузетника.
Додик ће се у 10.00 часова састати са представницима Савеза синдиката Републике Српске, Конфедерације синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
У 12.00 часова Додик ће разговарати са представницима Привредне коморе Републике Српске.
Консултације ће бити настављене у 13.00 часова, када ће се Додик састати са представницима Коморе самосталних предузетника Републике Српске.
Услиједиће разговор мандатара са представницима Уније послодаваца Републике Српске, који је најављен у 14.00 часова.
Република Српска
Мандатар обавио прве консултације
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч1
Република Српска
19 ч4
Република Српска
19 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму