Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик критиковао је тврдње да Управа за индиректно опорезивање БиХ неће враћати ПДВ грађанима који граде кућу на властитом земљишту.
Додик је на друштвеној мрежи Икс поручио да му је такво тумачење једна од највећих глупости које је чуо у посљедње вријеме.
„Питам ја њих: на чијем то плацу човјек треба да гради кућу да би му вратили ПДВ? Ваљда ће градити на свом плацу. Гдје би друго, у васиони?“, написао је Додик.
Чуо сам једну од највећих глупости у посљедње вријеме – да Управа за индиректно опорезивање неће враћати ПДВ људима који граде кућу на свом плацу. Питам ја њих: на чијем то плацу човјек треба да гради кућу да би му вратили ПДВ? Ваљда ће градити на свом плацу. Гдје би друго, у васиони?— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 20, 2026
Његова реакција односи се на питање поврата ПДВ-а за куповину прве некретнине, односно на услове под којима грађани могу остварити ово право.
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