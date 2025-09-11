Logo
Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју

Извор:

АТВ

11.09.2025

19:51

Коментари:

1
Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју
Фото: Tanjug/AP/Sergei Ilnitsky

Предсједник Републике Српске Милорад Додик оцијенио је да су патриоте мете широм свијета, али да ниједна пушка не може зауставити идеју.

Додик је напоменуо да је убијен Чарли Кирк јер је патриота, који је говорио оно што мисли и осјећа".

"Ниједна пушка не може зауставити идеју, ниједан метак не може ућуткати народ. Зато стојимо уз све који вјерују у слободу и демократско право народа да одлучује о својој будућности", написао је Додик на Иксу.

Тагови:

Чарли Кирк

Милорад Додик

atentat

Убиство

Америка

SAD

Коментари (1)
