Додик о убиству Чарлија Кирка: Ниједна пушка не може зауставити идеју

Извор:
АТВ
11.09.2025
19:51
Коментари:1
Предсједник Републике Српске Милорад Додик оцијенио је да су патриоте мете широм свијета, али да ниједна пушка не може зауставити идеју.
Додик је напоменуо да је убијен Чарли Кирк јер је патриота, који је говорио оно што мисли и осјећа".
"Ниједна пушка не може зауставити идеју, ниједан метак не може ућуткати народ. Зато стојимо уз све који вјерују у слободу и демократско право народа да одлучује о својој будућности", написао је Додик на Иксу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму