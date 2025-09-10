Додик о утисцима из Москве: Русија слуша и разумије ситуацију у БиХ

10.09.2025
Република Српска спроводи национално одговорне политике, рекао је у интервјуу за РТРС предсједник Милорад Додик и истакао да је предност што је министар спољних послова Руске Федерације Сергеј Лавров упознат са тренутном ситуацијом и свим детаљима.
''За вријеме рата у БиХ Лавров је био амбасадор Русије у УН и што се тиче Републике Српске зна сваки детаљ'', истакао је Додик и навео да Лавров разумије све процесе и да их не гледа апстрактно.
Додик каже да је Дејтонски мировни споразум направљен као основа за политички систем у БиХ и да би спријечио рат, те створио баланс који је на неки начин одговарао свима.
Истакао је да је било важно да у Москви нагласи да је у потпуности поремећен дејтонски баланс чињеницом да се разбија структура БиХ заснована на два ентитета и три конститутивна народа.
То је урађено на начин да је дато у руке муслиманима, Бошњацима у Сарајеву да управљају тужилаштвима и судовима и тако се обрачунавају са Српском и српским народом, али и хрватским народом сталном пријетњом о елиминацији - поручио је Додик.
Предсједник Српске сматра да је зато осмишљено да се сломи Милорад Додик који је отприлике најјачи како би сломили све остале.
Додик је упитао је да ли је руски малигни утицај када Москва јасно каже да подржава Дејтонски мировни споразум и територијални интегритет БиХ.
''Зар је то је малигни утицај, а није малигни утицај када /шеф Делегације ЕУ у БиХ Пјер Луиђи/ Сорека говори о владавини права овдје?'', рекао је Додик и навео да Сорека сматра да је уставотворац и да је право само оно што он мисли, а не оно што је записано у закону.
''Што је најгоре он је правник. Како га није срамота према праву?'', рекао је Додик.
Предсједник Републике Српске Милорад Додик у интервјуу за РТРС сумирао је важне састанке које је одржао у Москви, те рекао да их је упознао и о дјеловању Кристијана Шмита.
''Треба учинити све да се затвори ОХР. Кристијан Шмит могао би брзо да оде из БиХ и да дође неко ко ће бити дио консензуса. Русија је раније напустила Савјет за имплементацију мира јер су видјели да Шмит није дио нити једне резолуције Савјета безбједности, али остао је један дио земаља који је упаковао ту причу, односно њихове трећеразредне дипломате су управљале БиХ и сурвале је у готово немогућу ситуацију'', навео је Додик.
Истакао је да је Русија раније видјела да постоји проблем избора и да је имала своје приједлоге и када је Шмит долазио пред Савјет безбједности УН.
''Они су били за то да се именује, па чак и Шмит у то вријеме, са мандатом од двије године без бонских овлаштења и да се затвори ОХР. То би након 30 година било пристојно'', навео је Додик, те рекао да је ароганција администрације Џозефа Бајдена и Европе отишла до тога да су неформално, без одлуке СБ, подржали Шмита, чиме су хтјели да путем силе проведу оно што зову "коначни завршетак незавршеног посла".
Додик је указао да су Русија и Кина и раније истицале да се не слажу да и послије 30 година они раде то што раде, пише РТРС.
