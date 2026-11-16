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Додик: Обезбиједили смо двотрећинску већину, ово је историјски тренутак

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АТВ редакција
16.11.2026 09:44

Коментари:

13
Додик: Обезбиједили смо двотрећинску већину, ово је историјски тренутак
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик након потписивања коалиционог споразума којим је владајућа већина обезбиједила двотрећинску подршку у НСРС каже да је ово историјски тренутак и снажна гаранција стабилности Српске и њених институција.

"Таква подршка носи и велику одговорност. Наш задатак је да сачувамо мир, убрзамо развој и обезбиједимо бољи и сигурнији живот нашем народу. Имамо снагу и јединство да Републику Српску водимо напријед", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

koalicioni sporazum

нсрс

СНСД

Коментари (13)

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