Додик: Обезбиједили смо двотрећинску већину, ово је историјски тренутак

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик након потписивања коалиционог споразума којим је владајућа већина обезбиједила двотрећинску подршку у НСРС каже да је ово историјски тренутак и снажна гаранција стабилности Српске и њених институција.
"Таква подршка носи и велику одговорност. Наш задатак је да сачувамо мир, убрзамо развој и обезбиједимо бољи и сигурнији живот нашем народу. Имамо снагу и јединство да Републику Српску водимо напријед", поручио је Додик.
Потписали смо коалициони споразум и обезбиједили двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске. Ово је историјски тренутак и снажна гаранција стабилности Српске и њених институција.
Таква подршка носи и велику одговорност. Наш задатак је да сачувамо мир, убрзамо развој и обезбиједимо бољи и сигурнији живот нашем народу. Имамо снагу и јединство да Републику Српску водимо напријед.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 16, 2026
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