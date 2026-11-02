Додик: Очекујем одличне односе са Србијом, дневне медијске спекулације нису реалне

Аутор:АТВ редакција
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Очекујем одличне односе са Србијом, као и сваки пут, а само дневне медијске политичке спекулације отварају нека питања која немају основа са реалношћу, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а на питање о односу са новим властима у Србији.
"Само дневне медијске политичке спекулације отварају нека питања која немају основа са реалношћу. Ми поштујемо избор српског народа, ми смо они који морам и сарађујемо увијек и до задњег дана са властима у Србији, али поштујемо избор који народ изабере, па тако и овај пут", каже Додик и додаје:
"Ми смо ту имали неке комуникације, разговарамо са људима, није то баш тако, како овдје неки, озлојађени, причају. Ми ћемо настави да се наши односи одржавају у оквиру онога што је институционалне сарадње и оквира споразума о специјалним везама. Колико разумијем, ни они то не одбијају. Не могу ни ови овдје да бирају власт, нити ми бирамо тамо. Поштујемо власт, тако да поштујемо и њих."
Додик каже да власти у Српској морају сарађивати и подржавати оног ко је на власти у Србији.
"Што се тиче Вучића, једнако тако смо ушли у његов мандат. Ми смо били у сарадњи са тадашњим властима које је предводио Борис Тадић. Било је, једно вријеме, неке љутње од нове власти које је предводио Вучић према нама, а онда су схватили да је то сасвим нормално. Вучић је уложио огроман напор да помогне Српској и ми то цијенимо и то ћемо рећи и новим. Што се тиче Српске, он је био океј и ми цијенимо његове напоре.
Ми смо говорили да је наша сарадња са Србијом најбоља у вријеме Вучића... Ја бих волио да се сад деси да кажем да је наша сарадња са Студентском листом најбоља, да превазиђе и односе са Вучићем, али остаје да видимо. Увијек све не зависи од једног, али мислим да тамо има доста рационалних људи. Водити државу није лако, како ће тамо изгледати конфигурација, ми у томе не учествујемо, али ћемо прихватити вољу парламента Србије и вољу народа Србије", рекао је Додик.
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